Татарстан вошёл в тройку регионов-лидеров по числу проданных по «Пушкинской карте» билетов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
За первое полугодие культурные учреждения Татарстана продали более 450 тыс. билетов. Средняя стоимость одного билета составляет 498 рублей.
К программе «Пушкинская карта» подключились почти 200 тыс. молодых людей по всей республике.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.