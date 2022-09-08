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Татарстан вошёл в тройку регионов-лидеров по числу проданных по «Пушкинской карте» билетов

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Согласно данным пресс-службы Минкультуры Татарстана, регион занял третье место в России по числу покупок билетов в рамках проекта «Пушкинская карта», а также по количеству выпущенных карт после Москвы и Санкт-Петербурга.
Татарстан вошёл в тройку регионов-лидеров по числу проданных по «Пушкинской карте» билетов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

За первое полугодие культурные учреждения Татарстана продали более 450 тыс. билетов. Средняя стоимость одного билета составляет 498 рублей.

К программе «Пушкинская карта» подключились почти 200 тыс. молодых людей по всей республике.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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