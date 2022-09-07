Трегулова рассказала подробности о пространстве Третьяковки во Владивостоке

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала подробности о пространстве музея во Владивостоке, меморандум об открытии которого подписали на Восточном экономическом форуме.

Общественное пространство будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем разместят постоянный филиал галереи.

В беседе с газетой «Известия» Трегулова отметила, что жители Владивостока до открытия филиала смогут познакомиться с музеем, историей его создания, традициями и современной жизнью.

«Общественное пространство, по сути, клуб, мы очень надеемся, станет местом культурного досуга с обширной публичной программой, специальными мероприятиями и пространством для консолидации культурного сообщества. На Алеутской, 15, будут зоны для лектория, проведения мастер-классов и дискуссий», — сообщила она.

По словам Трегуловой, дизайн будет построен на сочетании визуальных образов галереи и города.

Ранее ректор Театрального института имени Щукина народный артист России Евгений Князев в беседе с «Радио 1» заявил о готовности вуза открыть свой филиал на Дальнем Востоке.