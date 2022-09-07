военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Трегулова рассказала подробности о пространстве Третьяковки во Владивостоке

Короткая ссылка
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала подробности о пространстве музея во Владивостоке, меморандум об открытии которого подписали на Восточном экономическом форуме.
Трегулова рассказала подробности о пространстве Третьяковки во Владивостоке
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Общественное пространство будет работать в период строительства музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо, где в будущем разместят постоянный филиал галереи.

В беседе с газетой «Известия» Трегулова отметила, что жители Владивостока до открытия филиала смогут познакомиться с музеем, историей его создания, традициями и современной жизнью.

«Общественное пространство, по сути, клуб, мы очень надеемся, станет местом культурного досуга с обширной публичной программой, специальными мероприятиями и пространством для консолидации культурного сообщества. На Алеутской, 15, будут зоны для лектория, проведения мастер-классов и дискуссий», — сообщила она.

По словам Трегуловой, дизайн будет построен на сочетании визуальных образов галереи и города.

Ранее ректор Театрального института имени Щукина народный артист России Евгений Князев в беседе с «Радио 1» заявил о готовности вуза открыть свой филиал на Дальнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить