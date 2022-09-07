Ректор Князев заявил о готовности Театрального института имени Щукина открыть филиал на Дальнем Востоке

Ректор Театрального института имени Щукина народный артист России Евгений Князев заявил о готовности вуза открыть свой филиал на Дальнем Востоке.

«Президент объявил, что мы попали в число тех, кто будет открывать свои филиалы на Дальнем Востоке, и нам это очень приятно. Это значит, что нашему образованию доверяют, это для нас очень ценно», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, институт будет работать по этому направлению.

Как ранее заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин, филиалы ГИТИСа, ВГИКа и Щукинского училища будут открыты в 2025 году на Дальнем Востоке.

Ранее ФАН сообщало, что участники ВЭФ-2022 обсудили перспективы нового многополярного мира.