«Московская оперетта» отметит 95-летие премьерой мюзикла «Князь Серебряный»
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«В ноябре театру исполнится 95 лет, что мы отметим премьерой мюзикла «Князь Серебряный» на либретто Карена Кавалеряна с музыкой Аркадия Укупника. Описанную Алексеем Толстым историю мы оборвали, по законам жанра, на уровне хеппи-энда, хотя в романе она развивается не так благополучно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
По его словам, режиссёр и хореограф — Валерий Архипов, художник — Вячеслав Окунев.
Второй премьерой сезона станет «Весёлая вдова» в июне.
«Свою интерпретацию предложит Алексей Франдетти, либретто будет переработано Константином Рубинским», — добавил Тартаковский.
Ранее сообщалось, что Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.
Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.