«Московская оперетта» отметит 95-летие премьерой мюзикла «Князь Серебряный»

Гендиректор «Московской оперетты» Владимир Тартаковский рассказал о планах театра по празднованию 95-летия.

«В ноябре театру исполнится 95 лет, что мы отметим премьерой мюзикла «Князь Серебряный» на либретто Карена Кавалеряна с музыкой Аркадия Укупника. Описанную Алексеем Толстым историю мы оборвали, по законам жанра, на уровне хеппи-энда, хотя в романе она развивается не так благополучно», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, режиссёр и хореограф — Валерий Архипов, художник — Вячеслав Окунев.

Второй премьерой сезона станет «Весёлая вдова» в июне.

«Свою интерпретацию предложит Алексей Франдетти, либретто будет переработано Константином Рубинским», — добавил Тартаковский.

Ранее сообщалось, что Государственный академический театр имени Вахтангова открыл новый сезон.

Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.