В Подмосковье расчистили ещё 222 км лесных дорог

В Московской области рассказали о профилактических мерах, направленных на борьбу с лесными пожарами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Противопожарное обустройство лесов проводится весь сезон — с начала весны до формирования устойчивого снежного покрова. В рамках государственного задания на 2022 год необходимо прочистить и отремонтировать лесные дороги протяжённостью 283,7 км. На сегодняшний день календарный план идёт с опережением», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, из запланированных 178 км выполнено 222 км.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме представили семь проектов технопарка «Якутия», в том числе умную систему борьбы с лесными пожарами.