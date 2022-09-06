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Метеоролог Шувалов заявил, что январская температура в Москве стала выше на три градуса

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о росте средних температур в России.
Метеоролог Шувалов заявил, что январская температура в Москве стала выше на три градуса
  • AP

«Теплеет у нас практически везде на территории страны, и теплеют все сезоны. Это стало особенно заметно с введением новых климатических норм этих летом. По некоторым месяцам было большое повышение средних температур», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, осреднение с 1991 по 2020 год показало, например, что январская температура в Москве стала выше почти на три градуса, а июльская стала выше более чем на градус.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидаются заморозки и усиление ветра в среду, 7 сентября.

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