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Климатолог Карнаухов рассказал о влиянии глобального потепления на погоду

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Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.
Климатолог Карнаухов рассказал о влиянии глобального потепления на погоду
  • Gettyimages.ru

«Если говорить об основных климатических трендах, то я бы выделил два. Первый — глобальное потепление, которое мы уже наблюдаем, когда под Новый год идут дожди, расцветают подснежники в московских дворах. Второй — ослабление Гольфстрима», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в мире площадь ледников уменьшается, при этом площадь норвежских ледников, наоборот, увеличивается.

«Есть устойчивая зона отрицательного температурного тренда в Атлантическом океане, который тоже говорит об ослаблении течений Гольфстрима. Мы живём под действием этих двух трендов, поэтому и имеем такую погоду», — заключил Карнаухов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в Москве в День города, который будут отмечать 10 и 11 сентября, установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.

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