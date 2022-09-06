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Метеоролог Шувалов заявил, что бабье лето может прийти в Москву в конце сентября

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето может прийти в Москву в конце сентября.
Метеоролог Шувалов заявил, что бабье лето может прийти в Москву в конце сентября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Из холодной ямы, в которую мы попали в начале сентября, выйдем ближе к середине, а скорее только к третьей декаде сентября. Мы ещё не прошли пик похолодания: в четверг будет до +10 °С. Потом будет облегчение — в выходные немного потеплеет», — отметил он в беседе с НСН.

Что касается дальнейших перспектив, то нужно надеяться, что всё изменится в неделю с 19 по 26 сентября, считает Шувалов.

«Есть большая вероятность, что мы испытаем на себе если не жаркие, то хотя бы тёплые, сухие три — пять дней, когда воздух будет прогреваться до +15…+17 °С», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области ожидаются заморозки и усиление ветра в среду, 7 сентября.

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