Джазовые фестивали пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» и Strelka Jazz Festival будут проходить в Нижнем Новгороде с 9 по 17 сентября.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Запланированы мастер-классы, концерты, творческие встречи.

Например, 10 сентября в Нижегородском музыкальном училище состоится творческая встреча с певицей, участницей телепроекта «Голос-2» Этери Бериашвили, а 14 сентября в Нижегородской государственной консерватории пройдёт мастер-класс Евгения Лебедева «Хочу играть джаз. С чего начать?».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.