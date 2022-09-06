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Джазовые фестивали пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре

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Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» и Strelka Jazz Festival будут проходить в Нижнем Новгороде с 9 по 17 сентября.
Джазовые фестивали пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © piola666

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Запланированы мастер-классы, концерты, творческие встречи.

Например, 10 сентября в Нижегородском музыкальном училище состоится творческая встреча с певицей, участницей телепроекта «Голос-2»  Этери Бериашвили, а 14 сентября в Нижегородской государственной консерватории пройдёт мастер-класс Евгения Лебедева «Хочу играть джаз. С чего начать?».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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