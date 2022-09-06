Спасатели предупредили о заморозках и усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

В Тюменской области ожидаются заморозки и усиление ветра в среду, 7 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью возможны сильные дожди на юго-востоке.

«Заморозки до -2 °С в приземном слое. Ветер северо-западный: днём от 8 до 13 м/с, с порывами до 18 м/с», — уточнили в ведомстве.

Температура воздуха ночью составит +3 °С, днём +15 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в Москве в День города, который будут отмечать 10 и 11 сентября, установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.