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Спасатели предупредили о заморозках и усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области

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В Тюменской области ожидаются заморозки и усиление ветра в среду, 7 сентября.
Спасатели предупредили о заморозках и усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области
  • Gettyimages.ru
  • © Cavan Images

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ночью возможны сильные дожди на юго-востоке.

«Заморозки до -2 °С в приземном слое. Ветер северо-западный: днём от 8 до 13 м/с, с порывами до 18 м/с», — уточнили в ведомстве.

Температура воздуха ночью составит +3 °С, днём +15 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что в Москве в День города, который будут отмечать 10 и 11 сентября, установится тёплая погода с дневными температурами +12...+17 °С.

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