Названа дата премьеры сериала «Капельник»

Многосерийное драмеди о буднях анестезиолога «Капельник» выходит на телеканале ТНТ 19 сентября.

В центре сюжета — анестезиолог-реаниматолог Ваня, который вынужден подрабатывать необычным способом, чтобы помочь близкому человеку. Он становится «капельником», незаконно оказывающим медицинскую помощь известным блогерам после передозировки запрещёнными веществами.

Режиссёром проекта выступил Илья Аксёнов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Квнщики»). Сценарий написан по идее блогерши и телеведущей Иды Галич самим режиссёром в соавторстве с Александром Носковым и Иваном Барановым («Гости из прошлого»). Роли в ленте исполнили Денис Прытков («Инсомния»), Анастасия Резник, Сергей Лавыгин («Кухня»), Александр Ратников («Салют-7»), Сергей Стёпин («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

«Мне кажется, что наш сериал о прощении себя. Я старался максимально честно подойти к своему герою, сделать его настоящим, он мне сразу понравился своей простотой. Ему предстоит сделать непростой выбор между совестью и деньгами — надеюсь, что меня эта участь обойдёт стороной», — говорит Денис Прытков.

Проект продюсировали авторы «Измен» и «Эпидемии» Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк, а также Елена Торчинская и Майя Цзо («Колл-центр»).

Ранее был анонсирован выход комедийного сериала «Нина».