В сети выйдет новый документальный цикл «Герои подполья»

Фонд памяти Александра Печерского анонсировал документальный цикл «Герои подполья», который выйдет на видеосервисе Premier. В него войдёт 15 короткометражных фильмов, в которых раскроются истории многих героев, как известных, так и забытых. Цикл представит борьбу антифашистского подполья как целостный феномен.

Героями документальных фильмов станут москвичка Зоя Космодемьянская, Матрёна Вольская, которая вывела три с половиной тысячи детей из оккупированной зоны, Анастасия Бисениек, ставшая предводителем Дновского подполья, а также Матвей Кузьмин, известный как «псковский Сусанин» и другие.

Одной из самых запоминающихся и ярких фигур, о которых зритель узнает из цикла, будет киномеханик Константин Чехович. В 1943 году он единолично взорвал кинотеатр в городе Порхове, в результате чего погибли два генерала вермахта, 40 офицеров и порядка 200 солдат Германии.

Судьбы некоторых героев цикла неизвестны до конца даже экспертам, специализирующимся на этой теме. По словам главы Фонда памяти Александра Печерского Ильи Васильева, многие бойцы «невидимого фронта» жили в городах и поселениях, занятых врагами, зная, что «повсюду раскинули сети Гестапо и Абвер».

«Их подвиги плохо документированы, от многих из них не осталось ни фотографий, ни имён. Именно поэтому сегодня так трудно собрать полную информацию о наших соотечественниках, которые боролись с оккупантами и коллаборационистами. Сведения о них пришлось собирать буквально по крупицам, просеивая сотни разных источников, архивных документов. И также по крупицам приходится восстанавливать целостную картину борьбы подпольщиков в нашей стране», — рассказал Илья Васильев.

В цикле будет показана самая разрушительная диверсия в истории Второй мировой войны, которая произошла после того, как подпольщик Фёдор Крылович установил две магнитные мины. Также будет реконструирована история судьбы и подвига Бориса Калачёва, который руководил подпольной организацией, действующей в тылу врага на протяжении двух лет.

Помимо прочего, раскроются тайны подпольной борьбы, методы подготовки квалифицированной агентуры, секреты мастерства разведчиков и диверсантов, истории Героев СССР, чьими именами названы улицы в Таганроге. В короткометражках также пойдёт речь об отряде под кодовым названием «Митя», пионерке Зине Портновой и подвиге белорусских патриотов, которые в декабре 1941 года готовили в оккупированном Минске вооружённое восстание.

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