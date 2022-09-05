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Синоптик Колесов прокомментировал погоду в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.

«Среднесуточная температура +8 °С будет не раньше третьей декады сентября. Сейчас она около +9...+10 °С. Вскоре ещё и потепление будет, но власти могут и раньше принять решение о включении отопления», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, отопление включают, как правило, в сентябре, даже несмотря на то, что среднемесячные температуры могут быть несколько выше тех, что указаны в соответствующем регламенте.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России.

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