Синоптик Колесов прокомментировал погоду в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.

«Среднесуточная температура +8 °С будет не раньше третьей декады сентября. Сейчас она около +9...+10 °С. Вскоре ещё и потепление будет, но власти могут и раньше принять решение о включении отопления», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, отопление включают, как правило, в сентябре, даже несмотря на то, что среднемесячные температуры могут быть несколько выше тех, что указаны в соответствующем регламенте.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с URA.RU пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России.