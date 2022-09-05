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Фестиваль «День Бородина» в Подмосковье посетили более 50 тысяч человек

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Военно-исторический фестиваль «День Бородина» в Московской области посетили более 50 тыс. человек.
Фестиваль «День Бородина» в Подмосковье посетили более 50 тысяч человек
  • © borodino.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Фестиваль состоялся в Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Он продолжался три дня.

«Уже более 30 лет этот праздник — одно из самых значимых мероприятий. Посмотреть на уникальные события, которые разворачиваются на Бородинском поле, приезжают тысячи гостей», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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