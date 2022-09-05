В Карелии отменён особый противопожарный режим

В Карелии с 5 сентября отменён особый противопожарный режим.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Такое решение принято в связи с тем, что класс пожароопасности в лесах снизился. За минувшие выходные в республике не зарегистрировали ни одного пожара.

В регионе снимается запрет на разведение в лесу костров, но в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме представили семь проектов технопарка «Якутия», в том числе умную систему борьбы с лесными пожарами.