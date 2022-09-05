Уличный театральный фестиваль пройдёт 17 сентября в Ижевске

Уличный театральный фестиваль «Тайный сад» пройдёт 17 сентября в Ижевске.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Запланированы показы спектаклей, мастер-классы по азам театрального искусства, актёрского мастерства, пластике, речи, объектному театру.

Более 30 персонажей создадут пространство для игр.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу. Работать над ней будет новый главный режиссёр театра Алексей Франдетти.