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«Рыжий фестиваль» пройдёт 10 сентября в Ижевске

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«Рыжий фестиваль» состоится 10 сентября в Ижевске.
«Рыжий фестиваль» пройдёт 10 сентября в Ижевске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Праздник призван объединить рыжеволосых людей, а также дать возможность проявить творческие, спортивные, кулинарные способности. С 2018 года принять участие могут все желающие, но необходим какой-либо рыжий атрибут.

Темой праздника станет «Рыжая магия».

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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