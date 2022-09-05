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Метеоролог Шувалов пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России.
Метеоролог Шувалов пообещал жару до +33 °С в ряде регионов России
  • РИА Новости

«4 сентября был самый жаркий день на территории Казахстана. Там было установлено порядка двух десятков температурных рекордов. Но в ближайшее время холод начнёт проникать на территорию Казахстана, столбики термометров опустятся в среднем на 15 градусов, за счёт чего тепло пойдёт на Алтай. И там на два дня, 6 и 7 сентября, будут самые тёплые районы нашей страны», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в отдельных районах ожидается до +30 °С, в Белокурихе и Горно-Алтайске — до +32...+33 °С.

Как отметил Шувалов, дальше холодный воздух вытеснит тепло на восток.

«И 8 сентября уже до +28...+30 °С ожидается в Иркутской области. 9 сентября теплу будут радоваться жители Бурятии и Забайкальского края», — добавил эксперт.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму продлили штормовое предупреждение.

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