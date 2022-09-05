Участниками Московской международной книжной ярмарки стали более 300 издательств

Участниками Московской международной книжной ярмарки стали свыше 300 издательств. За три дня они провели более 350 мероприятий.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Среди гостей ММКЯ в 2022 году — Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«Мы являемся традиционными партнёрами ярмарки и занимаем одно из центральных мест в Гостином Дворе. В этом году в рамках ММКЯ мы решили шагнуть в районы — Москва у нас огромная», — заявил Александр Кибовский, руководитель столичного Департамента культуры.

По его словам, программа в библиотеках разных округов Москвы включала около 40 мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили памятник писателю Владиславу Крапивину.