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Участниками Московской международной книжной ярмарки стали более 300 издательств

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Участниками Московской международной книжной ярмарки стали свыше 300 издательств. За три дня они провели более 350 мероприятий.
Участниками Московской международной книжной ярмарки стали более 300 издательств
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Среди гостей ММКЯ в 2022 году — Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

«Мы являемся традиционными партнёрами ярмарки и занимаем одно из центральных мест в Гостином Дворе. В этом году в рамках ММКЯ мы решили шагнуть в районы — Москва у нас огромная», — заявил Александр Кибовский, руководитель столичного Департамента культуры.

По его словам, программа в библиотеках разных округов Москвы включала около 40 мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили памятник писателю Владиславу Крапивину.

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