Участниками Московской международной книжной ярмарки стали более 300 издательств
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Среди гостей ММКЯ в 2022 году — Китай, Германия, Иран, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
«Мы являемся традиционными партнёрами ярмарки и занимаем одно из центральных мест в Гостином Дворе. В этом году в рамках ММКЯ мы решили шагнуть в районы — Москва у нас огромная», — заявил Александр Кибовский, руководитель столичного Департамента культуры.
По его словам, программа в библиотеках разных округов Москвы включала около 40 мероприятий.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге установили памятник писателю Владиславу Крапивину.