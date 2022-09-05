Режиссёр Миллер рассказал о своём новом фильме «Три тысячи лет желаний»

Режиссёр Джордж Миллер рассказал о персонажах своего нового фильма «Три тысячи лет желаний», мировая премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале.

Фильм повествует об отношениях нарратолога Алитеи (Тильда Суинтон) и Джинна (Идрис Эльба).

«Я считаю, что всё дело в том, что герои очень человечны. И они эту человечность сразу распознают друг в друге. Да, наверное, это звучит как клише. Но я совершенно уверен, что Джинном двигает непреодолимое желание разобраться, что такое на самом деле быть человеком», — отметил Миллер в беседе с «Известиями».

Ранее актриса Арина Постникова в беседе с kp.ru рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».