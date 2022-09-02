На Кубани оформили более 200 тысяч «Пушкинских карт» за год

В Краснодарском крае оформили более 200 тыс. «Пушкинских карт» за год.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Участниками программы в регионе стали 210 учреждений культуры. Среди них — кинотеатры, музеи, галереи, концертные площадки, театры.

В сентябре, например, владельцы «Пушкинской карты» смогут посетить мероприятия, посвящённые 85-летию со дня образования Краснодарского края и Году культурного наследия народов России.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.