На Кубани оформили более 200 тысяч «Пушкинских карт» за год
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Участниками программы в регионе стали 210 учреждений культуры. Среди них — кинотеатры, музеи, галереи, концертные площадки, театры.
В сентябре, например, владельцы «Пушкинской карты» смогут посетить мероприятия, посвящённые 85-летию со дня образования Краснодарского края и Году культурного наследия народов России.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.