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На Кубани оформили более 200 тысяч «Пушкинских карт» за год

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В Краснодарском крае оформили более 200 тыс. «Пушкинских карт» за год.
На Кубани оформили более 200 тысяч «Пушкинских карт» за год
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Участниками программы в регионе стали 210 учреждений культуры. Среди них — кинотеатры, музеи, галереи, концертные площадки, театры.

В сентябре, например, владельцы «Пушкинской карты» смогут посетить мероприятия, посвящённые 85-летию со дня образования Краснодарского края и Году культурного наследия народов России.

Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.

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