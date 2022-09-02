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Волонтёры РЭО собрали 950 кг отходов на прибрежной территории одной из рек Камчатки

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Волонтёры при поддержке Российского экологического оператора собрали 950 кг отходов на прибрежной территории реки Половинка в Камчатском крае. До 5 сентября там проходит форум «Экосистема. Заповедный край».
Волонтёры РЭО собрали 950 кг отходов на прибрежной территории одной из рек Камчатки

Об этом сообщает телеканал «360».

«Субботники от «Зелёного десанта» уже стали, можно сказать, доброй традицией. Вот и на форуме «Экосистема. Заповедный край» мы решили, что не лишним будет провести уборку у берегов местной реки. Более 150 человек присоединились к субботнику», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, все отходы направят на сортировку, а отобранные полезные фракции — на переработку.

Ранее сообщалось, что волонтёры проекта «Чистая Арктика» собрали около 200 т отходов на побережье Баренцева моря за неделю.

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