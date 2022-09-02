Волонтёры РЭО собрали 950 кг отходов на прибрежной территории одной из рек Камчатки

Волонтёры при поддержке Российского экологического оператора собрали 950 кг отходов на прибрежной территории реки Половинка в Камчатском крае. До 5 сентября там проходит форум «Экосистема. Заповедный край».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Субботники от «Зелёного десанта» уже стали, можно сказать, доброй традицией. Вот и на форуме «Экосистема. Заповедный край» мы решили, что не лишним будет провести уборку у берегов местной реки. Более 150 человек присоединились к субботнику», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, все отходы направят на сортировку, а отобранные полезные фракции — на переработку.

Ранее сообщалось, что волонтёры проекта «Чистая Арктика» собрали около 200 т отходов на побережье Баренцева моря за неделю.