Волонтёры РЭО собрали 950 кг отходов на прибрежной территории одной из рек Камчатки
Об этом сообщает телеканал «360».
«Субботники от «Зелёного десанта» уже стали, можно сказать, доброй традицией. Вот и на форуме «Экосистема. Заповедный край» мы решили, что не лишним будет провести уборку у берегов местной реки. Более 150 человек присоединились к субботнику», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, все отходы направят на сортировку, а отобранные полезные фракции — на переработку.
Ранее сообщалось, что волонтёры проекта «Чистая Арктика» собрали около 200 т отходов на побережье Баренцева моря за неделю.