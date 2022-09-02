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Фестиваль «Русская Троя» пройдёт в Севастополе 3 сентября

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Военно-исторический фестиваль «Русская Троя» пройдёт на территории Музея героической обороны Севастополя 3 сентября.
Фестиваль «Русская Троя» пройдёт в Севастополе 3 сентября
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

Фестиваль посвящён обороне в дни Крымской войны 1853—1856 годов. Около 200 участников воссоздадут атмосферу середины XIX века.

«В этот день на территории мемориального комплекса будут работать многочисленные интерактивные площадки, как уже знакомые нашим гостям по фестивалям «Русская Троя» прошлых лет, так и совсем новые», — отметили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде более 350 тыс. зрителей посетили фестиваль «Столица закатов», передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на АНО «Центр 800».

«В этом году мы отказались от регулярных многотысячных концертов в пользу локальных, но разножанровых выступлений, чтобы на благоустроенные к юбилею пространства пришла жизнь», — заявил заместитель губернатора Олег Беркович.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 3 сентября пройдёт «Фестиваль магии».

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