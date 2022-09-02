«Пушкинской картой» в Подмосковье воспользовались более 127 тысяч раз с начала года

«Пушкинской картой» в Московской области воспользовались более 127 тыс. раз с начала 2022 года, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

РИА Новости

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Об этом сообщает телеканал «360». Всего в области выпущено свыше 234 тыс. карт. Участниками программы стали 290 учреждений культуры. «Пушкинской картой» можно оплатить культурные мероприятия, например купить билеты в кино на отечественные фильмы. Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.