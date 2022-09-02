«Пушкинской картой» в Подмосковье воспользовались более 127 тысяч раз с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает телеканал «360».
Всего в области выпущено свыше 234 тыс. карт. Участниками программы стали 290 учреждений культуры.
«Пушкинской картой» можно оплатить культурные мероприятия, например купить билеты в кино на отечественные фильмы.
Ранее агентство «Крыминформ» со ссылкой на министра культуры республики Татьяну Манежину сообщало, что в Крыму по «Пушкинской карте» с момента старта проекта продано около 33 тыс. билетов в учреждения культуры и искусства.