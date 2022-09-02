Оркестр Донецкой филармонии примет участие в проекте «Ночь перед блокадой» в Петербурге
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Акция состоится в День памяти жертв блокады Ленинграда, который отмечается 8 сентября. В 23:00 программу откроет литературно-музыкальная композиция, в которой петербургские и донецкие артисты исполнят стихотворения поэтов, творивших в годы Великой Отечественной войны, а также современных авторов из городов Донбасса.
В 00:30 прозвучит литературно-музыкальная композиция «Я верю в свой народ».
Центральным элементом акции станет трансляция на разведённый Троицкий мост фото- и видеохроники блокады Ленинграда.
Ранее агентство «Невские новости» передавало, что в Петербурге в августе состоялась акция «Лучи Победы».