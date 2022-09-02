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Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве в выходные ожидается до +17 °С

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в предстоящие выходные москвичей ожидает комфортная погода, температура днём поднимется до +17 °С.
Синоптик Шувалов рассказал, что в Москве в выходные ожидается до +17 °С
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Будет больше прояснений, чаще будет выглядывать сквозь облака солнце. Температура слегка повысится, станет более комфортной — порядка +16...+17 °С днём. Но за счёт того, что мы ждём больше прояснений, потому что растёт давление, ночью при ясной погоде на севере и востоке Московской области температура на почве может опуститься до -1 °С. Но это только местами. Выходные в целом будут хорошие, можно гулять и наслаждаться», — отметил Шувалов в разговоре с НСН.

Ранее, по сообщениям URA.RU, синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Неблагоприятные погодные условия в регионе ожидаются в том числе 3 сентября.

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