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В Челябинской области 3 сентября грозы придут на смену аномальной жаре

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Аномально жаркая погода в Челябинской области, когда дневные температуры приближались к +40 °С, сменится похолоданием и грозами с сильным ветром в субботу, 3 сентября.
В Челябинской области 3 сентября грозы придут на смену аномальной жаре
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ЦГМС.

«В ночь на субботу, 3 сентября, при прояснении термометры будут показывать +8 °С. Днём потеплеет до +18...+23 °С, лишь на юге местами сохранится жаркая погода, но температура не превысит +24...+29 °С. На протяжении всех суток в регионе ожидаются дожди и грозы. Уже 4 сентября ночью похолодает до +1 °С, а днём — до +16...+21 °С», — уточнили в челябинском Гидрометцентре.

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