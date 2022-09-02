В МЧС предупредили о грозе в Свердловской области 3 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«3 сентября в Свердловской области местами ожидается ветер с порывами до 20 м/с, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — уточнили в ведомстве.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.