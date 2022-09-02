В МЧС предупредили о грозе в Свердловской области 3 сентября

Синоптики продлили предупреждение о непогоде на Среднем Урале. Отмечается, что неблагоприятные погодные условия в регионе ожидаются в том числе 3 сентября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«3 сентября в Свердловской области местами ожидается ветер с порывами до 20 м/с, дождь, грозы. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает свердловчан быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — уточнили в ведомстве.

Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.