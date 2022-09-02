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Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется во Владивостоке после закрытия ВЭФ

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Во Владивостоке 5 сентября состоится торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока». Она продлится с 9 по 11 сентября.
Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется во Владивостоке после закрытия ВЭФ
  • globallookpress.com
  • © Guo Feizhou/XinHua

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

C 9 по 11 сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для посетителей. Впервые на выставке будут представлены два новых павильона: «Корпорация Туризм.РФ» и мультимедийный павильон «Дом тигра».

Также посетители смогут увидеть экспонаты холдинга АО «Вертолёты России» — вертолёт Ка-62 от арсеньевского авиационного завода «Прогресс» и Ми-8 в рамках экспозиции Республики Бурятия.

Ранее ФАН сообщало, что в рамках деловой программы Восточного экономического форума пройдёт конференция Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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