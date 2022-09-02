Синоптик Позднякова спрогнозировала по-летнему тёплую погоду в южных регионах России
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По её словам, на юге прогнозируется тёплая погода, хотя порции холодного воздуха, которые пришли в центральную часть страны, проникнут и на юг.
«Температура немного понизится, но всё равно останется довольно комфортной — где-то около +20...+25 °С. На Нижней Волге это и до +30 °С. Поэтому там ещё настоящей осени ждать не приходится, там ещё вполне летняя погода», — заявила синоптик.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару — +37 °С.