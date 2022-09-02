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Синоптик Позднякова спрогнозировала по-летнему тёплую погоду в южных регионах России

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какая погода ожидается в конце текущей недели в южных регионах России.
Синоптик Позднякова спрогнозировала по-летнему тёплую погоду в южных регионах России
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Donar / EyeEm

По её словам, на юге прогнозируется тёплая погода, хотя порции холодного воздуха, которые пришли в центральную часть страны, проникнут и на юг.

«Температура немного понизится, но всё равно останется довольно комфортной — где-то около +20...+25 °С. На Нижней Волге это и до +30 °С. Поэтому там ещё настоящей осени ждать не приходится, там ещё вполне летняя погода», — заявила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару — +37 °С.

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