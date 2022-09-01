Метеоролог Позднякова заявила, что тёплая погода может вернуться в Москву к середине сентября

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что тёплая погода может вернуться в Москву к середине сентября.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она отметила, что в предстоящие выходные ожидается +13...+15 °С.

«В последующие дни, когда солнышка будет чуть больше, не исключено, что температура повысится до +15...+17 °С. Но на этом максимальная температура в первой декаде месяца и остановится. То есть всплеска тепла пока что ждать не приходится», — сказала Позднякова.

По её словам, к середине месяца в столицу могут вернуться «волны тёплой погоды» — до +20 °С, передаёт kp.ru.

«Будем надеяться, что погода ещё нам подарит радостную пору бабьего лета», — заключила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару — +37 °С.