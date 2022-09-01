В удмуртском Гидрометцентре прокомментировали крупный град в регионе

В удмуртском Гидрометцентре прокомментировали крупный град, который прошёл по региону в ночь на 1 сентября.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Как заявил дежурный синоптик республиканского Гидрометцентра, причиной града стал фронт тёплого циклона.

«Циклон был достаточно активный, в связи с чем развивались конвективные процессы, которые сопровождались грозой и выпадением града», — пояснил он.

Также стало известно, что сентябрь в Татарстане будет холоднее обычного, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на полградуса ниже климатической нормы», — предупредили синоптики.

Нормой по Татарстану для этого времени является температура воздха +11,9 °С.

Ранее сообщалось, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару — +37 °С.