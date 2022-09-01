Синоптик Цыганков предупредил о заморозках в столичном регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил о заморозках в столичном регионе.

«В ночь на 4 сентября, воскресенье, в низких местах будет до -1 °С, то есть по низинам могут быть заморозки», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, холодная погода может задержаться в Москве до 9 сентября.

«Дальше, может быть, будет потепление, но пока официального прогноза у нас нет. Но раньше 9-го числа потепления не ждём», — отметил Цыганков.

Он добавил, что август был аномально тёплый, поэтому раньше середины сентября о бабьем лете «даже говорить нечего».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С.