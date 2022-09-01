В Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По данным синоптиков, 2 сентября температурный фон в регионе будет превышен на 7 °С.
Наряду с этим в области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Также в ближайшие сутки и в Самарской области сохранится жаркая погода с дневными температурами +30...+35 °С. Об этом пишет volga.news.
В пятницу, 2 сентября, дневная температура в регионе составит +19...+24 °C, в субботу — +16...+21 °C.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за вероятности пожаров.