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В Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С

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Синоптики регионального Гидрометцентра предупредили жителей Кургана о сильной жаре 2 сентября. Так, в пятницу температура воздуха может достигать +36…+37 °С.
В Кургане 2 сентября прогнозируют аномальную жару +37 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По данным синоптиков, 2 сентября температурный фон в регионе будет превышен на 7 °С.

Наряду с этим в области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Также в ближайшие сутки и в Самарской области сохранится жаркая погода с дневными температурами +30...+35 °С. Об этом пишет volga.news.

В пятницу, 2 сентября, дневная температура в регионе составит +19...+24 °C, в субботу — +16...+21 °C.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за вероятности пожаров.

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