Актёр Носков рассказал, что его дети вернули ему чувство праздника 1 сентября

Актёр Андрей Носков поделился детскими воспоминаниями о школе и 1 сентября.

«Когда я обзавёлся хорошими друзьями, 1 сентября действительно стало для меня праздником. Хорошо помню, как мы шли гулять после школы и как будто в знак протеста против учёбы срывали с себя пиджаки и бросали их на скамейку в парке», — рассказал Носков в беседе с «Петербургским дневником».

По признанию актёра, о празднике 1 сентября он вспомнил, когда повёл в школу своего сына Тимофея.

«В этом году в первый класс идёт моя младшая дочь Глафира», — добавил он.

Ранее советский и российский юморист Владимир Винокур в интервью URA.RU рассказал, что самым строгим его учителем в школе была мама, которая преподавала русский язык и литературу.