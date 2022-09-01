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Актёр Носков рассказал, что его дети вернули ему чувство праздника 1 сентября

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Актёр Андрей Носков поделился детскими воспоминаниями о школе и 1 сентября.
Актёр Носков рассказал, что его дети вернули ему чувство праздника 1 сентября
  • РИА Новости

«Когда я обзавёлся хорошими друзьями, 1 сентября действительно стало для меня праздником. Хорошо помню, как мы шли гулять после школы и как будто в знак протеста против учёбы срывали с себя пиджаки и бросали их на скамейку в парке», — рассказал Носков в беседе с «Петербургским дневником».

По признанию актёра, о празднике 1 сентября он вспомнил, когда повёл в школу своего сына Тимофея.

«В этом году в первый класс идёт моя младшая дочь Глафира», — добавил он.

Ранее советский и российский юморист Владимир Винокур в интервью URA.RU рассказал, что самым строгим его учителем в школе была мама, которая преподавала русский язык и литературу.

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