Высший уровень пожарной опасности грозит регионам ЦФО, ЮФО и Приволжья

На текущей неделе чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в большинстве регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Чрезвычайные и высокие классы пожарной опасности прогнозируются на территории Курганской области, Забайкальского края, республик Тыва и Бурятия. На европейской территории страны — в большинстве субъектов Приволжского, Южного и Центрального федеральных округов», — говорится в сообщении института.

Также опасность возникновения пожаров присутствует на территории Коми, Мурманской, Вологодской, Новгородской и Архангельской областей.

Ранее врио главы региона Павел Малков информировал, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области нормализовалась, жителям эвакуированных из-за пожара сёл рекомендовано вернуться в свои дома.

Также власти Рязанской области сообщили, что пожар в регионе «постепенно сдаёт позиции».