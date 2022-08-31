Синоптик Синенков предупредил о смене воздушных масс в атмосфере над европейской частью России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в конце августа — начале сентября в атмосфере над европейской частью России ожидается смена воздушных масс.

«Очень жаркий и сухой воздух, пришедший к нам из Африки, сменит другая воздушная масса — влажная и прохладная, которая сформировалась над Северной Атлантикой. При этом температуры между этими воздушными массами отличаются на 12 — 17 градусов», — сказал он в беседе с РИАМО.

Как отметил Синенков, такую смену будут сопровождать кратковременные ливневые дожди и грозы

Со своей стороны, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» отметил, что с наступлением календарной осени Центральная Россия одномоментно попадает с макушки лета на середину осени.

«Такой у нас стремительный старт осени и календарной, и метеорологической. По моим оценкам, сентябрь в лучшем случае будет едва ли соответствовать по температурному фону своей климатической норме за счёт холодной первой половины месяца», — добавил он.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде в Москве в сентябре.