В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Татарстане ожидается усиление ветра в среду, 31 августа.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, на территории республики местами возможна гроза. Порывы ветра составят до 20 м/с.

Также стало известно, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гроз, передаёт tagilcity.ru. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Кроме того, до 2 сентября региональное МЧС продлило предупреждение по IV и V классам горимости леса.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с в среду.