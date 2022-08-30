В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, на территории республики местами возможна гроза. Порывы ветра составят до 20 м/с.
Также стало известно, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гроз, передаёт tagilcity.ru. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.
Кроме того, до 2 сентября региональное МЧС продлило предупреждение по IV и V классам горимости леса.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с в среду.