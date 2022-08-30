военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с

Короткая ссылка
В Татарстане ожидается усиление ветра в среду, 31 августа.
В Татарстане ожидается усиление ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, на территории республики местами возможна гроза. Порывы ветра составят до 20 м/с.

Также стало известно, что в Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гроз, передаёт tagilcity.ru. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Кроме того, до 2 сентября региональное МЧС продлило предупреждение по IV и V классам горимости леса.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидается усиление ветра до 18 м/с в среду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить