Актриса Богомолова рассказала о причинах своего переезда в Москву

Актриса Анна Богомолова рассказала о причинах своего переезда в Москву.

«Всё началось с онлайн-читки пьесы литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Я сыграла в спектакле по его пьесе «Русский роман». Он приехал в Красноярск, посмотрел премьеру, я ему очень понравилась. И в пандемию, когда все засели по домам, мне звонит наш главный режиссёр и говорит: «Аня, у Марюса к тебе невероятное предложение», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, драматург спросил, не хочет ли она принять участие в читке его неизданной пьесы «Спящая». С этой читки началось её путешествие в Москву.

Ранее сообщалось, что студия «Ленфильм» запустит в сентябре квест «По следам Шерлока Холмса» в Санкт-Петербурге.