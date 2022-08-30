В Москве признали памятником архитектуры дом приюта Мазурина XIX века

В Москве признали памятником архитектуры дом приюта имени Н.С. Мазурина XIX века. Здание стало объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Здание построено в конце ХIХ века в неогреческом стиле. Фасады украшены разнообразными декоративными элементами, в том числе полуколоннами и лепниной. В интерьерах сохранены ограждения лестниц, декор потолков, а также своды конца XIX века», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.