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Международный фестиваль «День Бородина» откроется 2 сентября в Подмосковье

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Международный фестиваль «День Бородина» откроется в пятницу, 2 сентября, в Московской области.
Международный фестиваль «День Бородина» откроется 2 сентября в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Фестиваль будет проходить на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника. В день открытия у Батареи Раевского организуют интерактивные площадки. В Московском молодёжном театре представят спектакль «Война и мир».

В субботу пройдут дефиле «Красота минувших эпох», репетиция военно-исторических манёвров, а также «Диктант Победы».

На воскресенье запланирован торжественный церемониал.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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