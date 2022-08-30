Концерты в рамках проекта «Подмосковный арт-визит» состоятся в Московской области в сентябре

По сообщениям Министерства культуры Московской области, в пяти округах региона в сентябре пройдут концерты музыкальных коллективов и творческие встречи.

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект гастрольного тура «Подмосковный арт-визит» стартовал в Дмитрове и Коломне 26 марта. По нему лучшие коллективы региона будут выступать в муниципалитетах до конца года.

Участие примут 10 округов: Балашиха, Дмитров, Истра, Королёв, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск и Солнечногорск.

Проект будет проходить до конца 2022 года, который был объявлен в России Годом нематериального культурного наследия.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Опера — всем». Церемония прошла на Соборной площади Петропавловской крепости.