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Концерты в рамках проекта «Подмосковный арт-визит» состоятся в Московской области в сентябре

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По сообщениям Министерства культуры Московской области, в пяти округах региона в сентябре пройдут концерты музыкальных коллективов и творческие встречи.
Концерты в рамках проекта «Подмосковный арт-визит» состоятся в Московской области в сентябре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Проект гастрольного тура «Подмосковный арт-визит» стартовал в Дмитрове и Коломне 26 марта. По нему лучшие коллективы региона будут выступать в муниципалитетах до конца года.

Участие примут 10 округов: Балашиха, Дмитров, Истра, Королёв, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Подольск и Солнечногорск.

Проект будет проходить до конца 2022 года, который был объявлен в России Годом нематериального культурного наследия.

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