В Челябинской области ожидаются сильный ветер и грозы на фоне аномальной жары
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Об этом информирует URA.RU.
«В ночь на 31 августа в Челябинской области ожидаются дожди и грозы, которые продолжатся также 1 и 2 сентября. Температура днём будет достигать +28…+33 °С, на юге региона поднимаясь до +36 °С и выше. Ночи будут прохладнее, +16…+17 °С», — уточнили в региональном гидрометцентре.
Порывы ветра 31 августа, 1 и 2 сентября будут достигать 15—18 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, когда в столице наступит бабье лето.