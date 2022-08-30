В Челябинской области ожидаются сильный ветер и грозы на фоне аномальной жары

По данным регионального ЦГМС, в Челябинской области шквальный ветер будет сопровождаться дождями и грозами. При этом дневные температуры 31 августа и в первые дни сентября приблизятся к отметке +36 °С.

Об этом информирует URA.RU.

«В ночь на 31 августа в Челябинской области ожидаются дожди и грозы, которые продолжатся также 1 и 2 сентября. Температура днём будет достигать +28…+33 °С, на юге региона поднимаясь до +36 °С и выше. Ночи будут прохладнее, +16…+17 °С», — уточнили в региональном гидрометцентре.

Порывы ветра 31 августа, 1 и 2 сентября будут достигать 15—18 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, когда в столице наступит бабье лето.