Для участия в концерте в честь Дня Москвы молодые исполнители подали более 600 заявок
- Gettyimages.ru
Начинающие артисты подали более 600 заявок на участие, в итоге на Поклонной горе 10 сентября вместе с известными музыкантами выступят только пять финалистов, сообщил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров в разговоре с «Российский газетой».
Имена назовёт жюри, куда вошли представители шоу-бизнеса.
По словам Петрова, среди претендентов на большую сцену есть и солисты, и группы разных стилей. Направления музыки, говорят эксперты, не так важны, как программа — ведь их авторские композиции должны вписаться в общегородское сценическое шоу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.