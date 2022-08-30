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Для участия в концерте в честь Дня Москвы молодые исполнители подали более 600 заявок

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В Москве в День города, 10 и 11 сентября, пройдут торжественные мероприятия. Один из концертов, по традиции, состоится на Поклонной горе. Вместе с известными артистами российской эстрады выступят и малоизвестные музыканты.
Для участия в концерте в честь Дня Москвы молодые исполнители подали более 600 заявок
  • Gettyimages.ru

Начинающие артисты подали более 600 заявок на участие, в итоге на Поклонной горе 10 сентября вместе с известными музыкантами выступят только пять финалистов, сообщил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров в разговоре с «Российский газетой».

Имена назовёт жюри, куда вошли представители шоу-бизнеса.

По словам Петрова, среди претендентов на большую сцену есть и солисты, и группы разных стилей. Направления музыки, говорят эксперты, не так важны, как программа — ведь их авторские композиции должны вписаться в общегородское сценическое шоу.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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