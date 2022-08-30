Выставку Морозовых в Москве посетили более 190 тысяч человек

За два месяца работы выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина её посетили более 190 тыс. человек.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу музея.

Выставка начала работу 28 июня и продлится по 30 октября. Она является главным проектом Пушкинского музея 2022 года, продолжающим рассказ о великих династиях московских коллекционеров, начатый выставкой «Щукин. Биография коллекции» в 2019 году.

Уточняется, что всего выставку посетили 193 856 человек, в том числе экскурсии — 18 332 посетителя.

В экспозиции представлено более 600 экспонатов из разных музеев — около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.

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