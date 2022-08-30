Синоптик Вильфанд допустил приход бабьего лета после скорого похолодания

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление, которое принято называть бабьим летом, прогнозируется не в начале сентября в столице, а позднее.

«По первоначальным расчётам, бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит... Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промёрзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие», — заявил метеоролог в беседе с «Известиями».

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области спасатели предупредили жителей региона о чрезвычайной и высокой пожарной опасности.