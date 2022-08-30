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Синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Московском регионе с 1 сентября

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в начале сентября в Москве и области.
Синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Московском регионе с 1 сентября
  • АГН «Москва»

«В последний день августа столицу пересечёт холодный атмосферный фронт, который опустит температурные показатели до +20 °С, он будет сопровождаться локальными ливнями и грозами, порывистым северным ветром, однако и эти температуры на 1—2 градуса выше положенных по климату», — сообщил Леус.

Он отметил, что в четверг, 1 сентября, вместе с началом календарной осени наступит осень метеорологическая.

Будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, поднимется холодный северо-западный ветер. В дневные часы температура не превысит +15 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.

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