Синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Московском регионе с 1 сентября

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какая погода ожидается в начале сентября в Москве и области.

«В последний день августа столицу пересечёт холодный атмосферный фронт, который опустит температурные показатели до +20 °С, он будет сопровождаться локальными ливнями и грозами, порывистым северным ветром, однако и эти температуры на 1—2 градуса выше положенных по климату», — сообщил Леус.

Он отметил, что в четверг, 1 сентября, вместе с началом календарной осени наступит осень метеорологическая.

Будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, поднимется холодный северо-западный ветер. В дневные часы температура не превысит +15 °С.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане из-за высокой пожароопасности вновь ввели ограничения на посещение лесов. Они будут действовать 21 день.