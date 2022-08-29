В Краснодарском крае предупредили о жаре до +36 °С во вторник
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24».
Ночью и утром местами туман. Температура воздуха — +31...+36 °С.
До конца суток 30 августа в регионе действует предупреждение о высокой пожарной опасности. На западе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, а в большинстве муниципалитетов региона — пожарная опасность четвёртого класса, напомнили в краевом ГУ МЧС России.
Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе в последнюю неделю августа прогнозируется дождливая и ветреная погода, передаёт URA.RU со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС. Порывы ветра могут достигать 23 м/с.
«Во вторник, 30 августа, на территории ЯНАО температура воздуха местами днём может достичь +20 °С. При этом ночью местами упадёт до 0 °С», — отмечается в сообщении.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок спрогнозировал мягкую погоду в пределах климатической нормы в сентябре в Москве.