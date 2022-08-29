В Подмосковье прошёл музыкальный фестиваль «Славянское подворье»

Фестиваль «Славянское подворье» завершился в Подольске (Московская область). Он состоялся в 13-й раз на Певческом поле в Дубровицах и собрал более 40 тыс. гостей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минкультуры региона. На фестивале выступили лауреаты всероссийского конкурса «Троицкие обереги», а его хедлайнерами стали ансамбли «Ватага» из Брянска и «Садко» Московской областной филармонии. Всего мероприятие собрало 17 коллективов из девяти регионов страны и 32 — из Московской области. Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.