Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве на текущей неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что к концу недели температура в столице может достигнуть отметки +10 °С в утренние часы.

«На этой неделе произойдёт резкая смена характера погоды. От очень жаркой она шагнёт практически в конец сентября», — отметила она в беседе с «Москвой 24».

По словам Поздняковой, 31 августа будет облачно, пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура составит +21...+23 °С, по области ожидается +18...+23 °С. В последующие дни понижение продолжится.

Так, в четверг, 1 сентября, дневная температура в городе достигнет +15 °С, уточнила синоптик. Минимальная температура в ночные и утренние часы 2 и 3 сентября составит +5...+10 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 29 августа, температура воздуха местами снизится до +11...+16 °С, ожидаются дожди и ветер до 14 м/с.